CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün saat 16.00'te Perşembe Pazarı alanında miting gerçekleştirecek. Mitingin gerçekleştirileceği alanda süslemeler de tamamlandı. Alanda Türk bayrakları ve Muharrem İnce'nin posterleri asıldı. Kocaelililere seslenecek olan İnce'nin kentimizde sanayi ile ilgili projelerini de açıklaması bekleniyor.
Bugün 10:15 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:17 TSİ )
Perşembe pazarı gelin gibi süslendi
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün saat 16.00'te Perşembe Pazarı alanında miting gerçekleştirecek. Miting alanı bayraklar ile süslendi.
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Bugün 10:15 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz