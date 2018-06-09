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Bugün 10:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:17 TSİ )

Perşembe pazarı gelin gibi süslendi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün saat 16.00'te Perşembe Pazarı alanında miting gerçekleştirecek. Miting alanı bayraklar ile süslendi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün saat 16.00'te Perşembe Pazarı alanında miting gerçekleştirecek. Mitingin gerçekleştirileceği alanda süslemeler de tamamlandı. Alanda Türk bayrakları ve Muharrem İnce'nin posterleri asıldı. Kocaelililere seslenecek olan İnce'nin kentimizde sanayi ile ilgili projelerini de açıklaması bekleniyor.

Bugün 10:15 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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