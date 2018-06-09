Perşembe pazarı gelin gibi süslendi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün saat 16.00'te Perşembe Pazarı alanında miting gerçekleştirecek. Mitingin gerçekleştirileceği alanda süslemeler de tamamlandı. Alanda Türk bayrakları ve Muharrem İnce'nin posterleri asıldı. Kocaelililere seslenecek olan İnce'nin kentimizde sanayi ile ilgili projelerini de açıklaması bekleniyor.