Mustafa Denizli: Kocaeli Halkı harekete geçmeli

Kocaelispor’da görev aldığı 90’lı yıllarda, adeta kulübe çağ atlatan ve tesislerin yapımı konusunda büyük emekleri bulunan Kocaelispor dostu Mustafa Denizli, yakın arkadaşı, yazarımız Hakan Yağcıoğlu aracılığıyla tüm kente selam gönderdi. Denizli “Kocaelispor ile çok muhteşem şeyler yaşadım. Ancak içerisinde bulunduğu durum, beni kahrediyor” dedi.

CAN’I ÇOK ÖZLÜYORUM

Genç yaşta vefat eden efsane yönetici Can Ulusoy ile de dillere destan bir arkadaşlığı bulunan Mustafa Denizli ‘O Kocaelispor için çok şeyler yaptı. Heykeli dikilmesi lazım. Genç yaşta yitirdik. Çok üzgünüm. Kocaelispor’un bu durumunu görseydi daha da kahrolurdu. Kocaelispor aşığı bir insandı. Kent halkı kulübü sahiplenmedikçe bir sonuç alınamaz… Kent yönetimi ile kent halkı acilen ortak bir projede bir arada gelmeli” dedi.