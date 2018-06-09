Kocaelispor’un eski kalecilerinden Hakan Arıkan, kendisinin Kocaelispor’a kazandırılmasında büyük emekleri bulunan rahmetli Ahmet Alkaya’nın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Hakan Arıkan, yazarımız hakan Yağcıoğlu aracılığıyla mesaj gönderirken “Hocamın emeklerini unutamam. Sık sık arıyordum. Son zamanlarda durumu iyi değildi zaten. Çok çok üzüldüm. Başımız sağ olsun” dedi.
Bugün 10:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:26 TSİ )
Arıkan: İçim yandı
Kocaelispor’un eski kalecilerinden Hakan Arıkan, kendisinin Kocaelispor’a kazandırılmasında büyük emekleri bulunan rahmetli Ahmet Alkaya’nın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu söyledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:24 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz