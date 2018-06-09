Arıkan: İçim yandı

Kocaelispor’un eski kalecilerinden Hakan Arıkan, kendisinin Kocaelispor’a kazandırılmasında büyük emekleri bulunan rahmetli Ahmet Alkaya’nın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Hakan Arıkan, yazarımız hakan Yağcıoğlu aracılığıyla mesaj gönderirken “Hocamın emeklerini unutamam. Sık sık arıyordum. Son zamanlarda durumu iyi değildi zaten. Çok çok üzüldüm. Başımız sağ olsun” dedi.