Büyükşehir’in hedefi her ilçeye yüzme havuzu

Dilovası ilçesine değer katacak olan yarı olimpik yüzme havuzu için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası’na eğitim, kültür ve spor alanlarında yapılan yatırımların gelecekte de devam edeceğini söyledi. Tören sonunda Başkan Karaosmanoğlu, tesisin 2019 yılı ocak ayında bitirilmesi için müteahhit firma yöneticisinden söz aldı.

TEMEL ATMA TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

Temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut, protokol ve vatandaşlar katıldı.