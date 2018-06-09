Bilgi evlerinde yapılan yarışlara çok sayıda öğrenci katılırken, ellerinde harita ve pusulalarla hedef arayan çocuklar, başarılı performans sergiledi. Zamanla yarışan minik sporcular hem zihinsel hem de fiziksel mücadele içerisine girerek kendilerini geliştirdi. Oryantiring ile coğrafya, matematik, fen bilimleri ve beden eğitimi çalışmaları yapan çocuklar bilgi evlerinde sporun her alanı ile vakit geçiriyor. Yaz tatili boyunca bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyan öğrencilerin sevinçleri yüzlerinden okunurken, spora ve sporcuya daima destek veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e, tanıdığı imkanlardan dolayı çok teşekkür etti.
Bugün 10:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:27 TSİ )
Bilgievi öğrencileri Oryantiring Günü’nü kutladı
Çocukları, sporun her farklı dalıyla tanıştıran ve sevdiren Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, Dünya Oryantiring Günü’nde etkinlik düzenleyerek, miniklerle şenlik havasında bir yarışma gerçekleştirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:26 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz