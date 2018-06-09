Güler sabah ikinci kez Burak’ı ziyaret etti. Lenfoma ile 5 yıldır mücadele eden ve dimdik ayakta olan Burak Uğurlu’nun Güler ile verdiği görüntü, son derece anlamlıydı. Enver Güler “Bir telefon kadar sana yakınız. Pes etmeyeceksin, Ya Allah! deyip direneceksin! Hodri Meydan arkanda. Bu süreçte dualarımız senle. Seni gördüğümüze sevindik. Hadi görelim gücünü. Nereli olursan ol, sen de bizim kardeşimizsin!..”
Bugün 10:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:28 TSİ )
Burak Uğurlu’ya anlamlı ziyaret…
Hodri Meydan Gençlik ve Gelişim Derneği Başkanı Enver Güler, geçtiğimiz aylarda Göztepe Medical Park Hastanesi’nde tedavi gören Burak Uğurlu’yu ziyaret etmiş, Sakaryaspor taraftarı olan Burak, Güler’in ziyaretinden ötürü büyük bir mutluluk yaşamıştı.
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Bugün 10:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz