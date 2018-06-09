Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 10:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:28 TSİ )

Burak Uğurlu’ya anlamlı ziyaret…

Hodri Meydan Gençlik ve Gelişim Derneği Başkanı Enver Güler, geçtiğimiz aylarda Göztepe Medical Park Hastanesi’nde tedavi gören Burak Uğurlu’yu ziyaret etmiş, Sakaryaspor taraftarı olan Burak, Güler’in ziyaretinden ötürü büyük bir mutluluk yaşamıştı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Güler sabah ikinci kez Burak’ı ziyaret etti. Lenfoma ile 5 yıldır mücadele eden ve dimdik ayakta olan Burak Uğurlu’nun Güler ile verdiği görüntü, son derece anlamlıydı. Enver Güler “Bir telefon kadar sana yakınız. Pes etmeyeceksin, Ya Allah! deyip direneceksin! Hodri Meydan arkanda. Bu süreçte dualarımız senle. Seni gördüğümüze sevindik. Hadi görelim gücünü. Nereli olursan ol, sen de bizim kardeşimizsin!..”

Bugün 10:27 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kırkpınar’ın yeni ağası belli oldu! mask
Kırkpınar’ın yeni ağası belli oldu!
Sizinle gurur duyuyoruz! “69-70” mask
Sizinle gurur duyuyoruz! “69-70”
Gergin maç Pasifik Gemi’nin: 3-2 mask
Gergin maç Pasifik Gemi’nin: 3-2
Gölcükspor’un eli Ellibeş’e bakıyor… mask
Gölcükspor’un eli Ellibeş’e bakıyor…
Eminoğlu Gümrük "Perde" dedi mask
Eminoğlu Gümrük "Perde" dedi
Tekin Uygur’un da gizli kahramanı Yakup Fidan, Yenidoğan’ın her şeyi mask
Tekin Uygur’un da gizli kahramanı Yakup Fidan, Yenidoğan’ın her şeyi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı

GALERİ

Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL