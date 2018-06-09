Burak Uğurlu’ya anlamlı ziyaret…

Güler sabah ikinci kez Burak’ı ziyaret etti. Lenfoma ile 5 yıldır mücadele eden ve dimdik ayakta olan Burak Uğurlu’nun Güler ile verdiği görüntü, son derece anlamlıydı. Enver Güler “Bir telefon kadar sana yakınız. Pes etmeyeceksin, Ya Allah! deyip direneceksin! Hodri Meydan arkanda. Bu süreçte dualarımız senle. Seni gördüğümüze sevindik. Hadi görelim gücünü. Nereli olursan ol, sen de bizim kardeşimizsin!..”