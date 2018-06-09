Instagram'da hikaye paylaşanlar dikkat! İşte yeni gelen bomba özellik

Instagram'da çok yakında bir dakikadan uzun videolar paylaşabileceğiz; ki bu sayede 1 saate kadar video paylaşımı mümkün olacak. Bu önemli yenilik tek başına gelmiyor; beraberinde Hikaye paylaşırken de önemli bir özelliği kullanmaya başlayacağız. Instagram, şimdi de kullanıcıların etiketlendikleri hikayeleri tekrar hikaye olarak paylaşabileceklerini duyurdu. Bu güncelleme öncesinde kullanıcılar, bu işlem için etiketli oldukları hikayenin ekran görüntüsünü aldıktan sonra yeni bir hikaye olarak paylaşabiliyordu. Ancak bu yenilik sayesinde birkaç ufak dokunuş ile hikayenin görüntüsünü almaya gerek kalmayacak.

YENİ BİR BİLDİRİM ALACAKLAR

Instagram'da kullanıcılar bundan böyle etiketlendikleri hikayelerde yeni bir bildirim alacaklar. Bu bildirimde “Bunu Hikayenize Ekleyin” menüsünü görecekler. Buna tıklayan kullanıcı metin, çıkartma ve yeni hikayeyi ayarlayıp düzenleyebileceği bir önizleme ekranına gidecek. Ayrıca kullanıcılar yeniden paylaştıkları bu hikayelerde, asıl hikayenin orijinal sahibini de etiketleyebilecek.