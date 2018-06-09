7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Önceki gece yonana çeyrek final maçlarında iki takım da bir üst tura çıktı. Vizyon İnşaat, Hacı Bektaş-ı Veli Körfez Şubesi takımını 3-0, Dergah Ocakbaşı ise kontrat İnşaat takımını 6-3 yenerek yoluna devam etti.
Bugün 10:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:48 TSİ )
7. Altın Kiraz’da onlarca altın gol!
Kentimizin sevilen spor inanlarından Metin Özkan’ın organize ettiği ve bir marka haline getirdiği, patentini de aldığı 7.Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda hızla sona geliniyor.
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Bugün 10:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz