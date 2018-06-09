7. Altın Kiraz’da onlarca altın gol!

7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Önceki gece yonana çeyrek final maçlarında iki takım da bir üst tura çıktı. Vizyon İnşaat, Hacı Bektaş-ı Veli Körfez Şubesi takımını 3-0, Dergah Ocakbaşı ise kontrat İnşaat takımını 6-3 yenerek yoluna devam etti.