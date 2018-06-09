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Şahin: Tüm Kocaeli halkına teşekkürler

Rizespor’da görev yapan ve takımın Süper Lig’e geri dönmesinde büyük katkıları bulunan Kocaelili spor insanları İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin, kulübünde kalmayı kararlaştırdı ve kolları sıvadı.

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Rizespor’da görev yapan ve takımın Süper Lig’e geri dönmesinde büyük katkıları bulunan Kocaelili spor insanları İbrahim Üzülmez ve Ümit Şahin, kulübünde kalmayı kararlaştırdı ve kolları sıvadı. Şampiyonluk macerasında kendilerini bir an bile olsun yalnız bırakmayan Kocaelililer ve kentimizde yaşayan Rizeli hemşerilerine teşekkür eden Üzülmez ve Şahin “Müthiş bir destek gördük. Her maç öncesi ve sonrasında telefonla arayıp koral verdiler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kocaelili olmakla gurur duyuyoruz” dedi.

Bugün 10:48 TSİ - Spor

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