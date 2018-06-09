Kocaelispor ve Darıca’ya yabancı olmayan, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Darıca Gençlerbirliği’nde sportif direktörlük görevinde bulunan İlter Kasap, Kulüp Başkanı Mücahit Vural ile yaptığı görüşme sonucunda transferine resmiyet kazandırdı. Kulüp tesislerinde attığı imzayla 2.İlter Kasap dönemini başlatan tecrübeli spor adamı yaptığı açıklamada, “Tekrardan çok güzel dostlara çok güzel bir camiada olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Kasap’ın imza atmasından sonra gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.
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Darıca’da İlter Kasap imzayı attı
Orhan Ergür’le yollarını ayıran 2.Lig’in çiçeği burnunda takımı Darıca Gençlerbirliği, kulüp menajerliğine İlter Kasap’ı getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz