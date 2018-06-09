Gebzespor transferi hızlandırdı

Pahalı transferlerden kaçmadan mütevazı bir kadro oluşturma çabasında olan mor-beyazlı ekip, aradığı stoperlerinden birini Van’da buldu. Geçtiğimiz sezon 3.Lig ekibi Van Büyükşehir Belediyespor’da oynayan Fahrettin Bıyıklı, Gebzespor’un radarına girerken, bu çerçevede görüşmelerin başladığı öğrenildi. Van’da 30 maça çıkan, savunma oyuncusu olmasına rağmen 6 kez de ağları havalandıran Fahrettin, şartların oluşması halinde Gebze’ye gelip kendini mor-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.