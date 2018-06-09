Pahalı transferlerden kaçmadan mütevazı bir kadro oluşturma çabasında olan mor-beyazlı ekip, aradığı stoperlerinden birini Van’da buldu. Geçtiğimiz sezon 3.Lig ekibi Van Büyükşehir Belediyespor’da oynayan Fahrettin Bıyıklı, Gebzespor’un radarına girerken, bu çerçevede görüşmelerin başladığı öğrenildi. Van’da 30 maça çıkan, savunma oyuncusu olmasına rağmen 6 kez de ağları havalandıran Fahrettin, şartların oluşması halinde Gebze’ye gelip kendini mor-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak.
Bugün 10:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
Gebzespor transferi hızlandırdı
Çiçeği burnunda 3.Lig ekibimiz Gebzespor’da, transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
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Bugün 10:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz