BAL’a son başvuru tarihi: 13 Temmuz

Lige katılım başvurularını almaya başlayan TFF bu yıl ki teminat bedelini 22 Bin TL olarak belirledi. Yeni sezonda 160 takımın lige katılım hakkı bulunuyor. Katılacak takımların 97’si geçen sezon BAL’da yer alan takımlardan, 54’ü yerel liglerden BAL’a yükselen takımlardan, 9’u da ise geçen sezon 3. Lig’den düşen takımlardan oluşuyor. BAL’a katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 13 Temmuz tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı’na göndermeleri gerekiyor. Yeni sezon Bölgesel Amatör Lig statüsü, grup kura çekim toplantısı ve müsabakaların başlama tarihleri önümüzdeki günlerde yapılacak saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.