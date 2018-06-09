Lige katılım başvurularını almaya başlayan TFF bu yıl ki teminat bedelini 22 Bin TL olarak belirledi. Yeni sezonda 160 takımın lige katılım hakkı bulunuyor. Katılacak takımların 97’si geçen sezon BAL’da yer alan takımlardan, 54’ü yerel liglerden BAL’a yükselen takımlardan, 9’u da ise geçen sezon 3. Lig’den düşen takımlardan oluşuyor. BAL’a katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç 13 Temmuz tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı’na göndermeleri gerekiyor. Yeni sezon Bölgesel Amatör Lig statüsü, grup kura çekim toplantısı ve müsabakaların başlama tarihleri önümüzdeki günlerde yapılacak saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.
Bugün 10:50 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
BAL’a son başvuru tarihi: 13 Temmuz
2010 yılından bu yana yarı profesyonel şeklinde uygulanan Bölgesel Amatör Lig’de(BAL) yeni sezon heyecanı kapıda.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:50 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz