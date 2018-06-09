Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesinde uzun süredir başıboş halde gezen inekler vatandaşı çileden çıkarttı. Sahipsiz hayvanların yollara, evlerin önlerine pislemesinden ve araçlara boynuz darbeleriyle zarar verilmesinden şikayetçi olan mahalleli durumu belediye yetkililerine bildirdi. Mahalleli belediyenin yardımını beklemeye koyuldu...
Bugün 10:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
İlimtepeli ineklerden bıktı!
Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesinde uzun süredir başıboş halde gezen inekler vatandaşı çileden çıkarttı.
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Bugün 10:51 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(1 )
Engin - Ağ abi sen birde kartepedeki mahalle aralarındaki ağırları gör pislik içinde canımızdan bezdik yemin ettim bir dağa belediye ve muhtar seçimlerinde oy kullamayacağız hiç biri bu konuda çalışmıyor
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