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İlimtepeli ineklerden bıktı!

Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesinde uzun süredir başıboş halde gezen inekler vatandaşı çileden çıkarttı.

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Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesinde uzun süredir başıboş halde gezen inekler vatandaşı çileden çıkarttı. Sahipsiz hayvanların yollara, evlerin önlerine pislemesinden ve araçlara boynuz  darbeleriyle zarar verilmesinden şikayetçi olan mahalleli durumu belediye yetkililerine bildirdi. Mahalleli belediyenin yardımını beklemeye koyuldu...

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Yorumlar

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Engin - Ağ abi sen birde kartepedeki mahalle aralarındaki ağırları gör pislik içinde canımızdan bezdik yemin ettim bir dağa belediye ve muhtar seçimlerinde oy kullamayacağız hiç biri bu konuda çalışmıyor

Yanıtla . 0Beğen 09 Haziran 11:55

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