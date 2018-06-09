Kadir Öge ile anlaşma sağlandı!

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar denildi: 31.05.2018 tarihinde kulübümüz ile sözleşmesi sona ermiş futbolcularımızdan Kadir Öge ile de tekrar anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olmasını dileriz. Diğer sözleşmesi biten futbolcularımız ile görüşmelere devam eden kulübümüz, anlaşmalar sağlandıkça bilgilendirmeye devam edecektir.

İÇ TRANSFERDE ANLAŞILAN İSİMLER

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Mesut Özdemir

Kadir Öge