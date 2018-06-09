Kadir Öge ile anlaşma sağlandı!

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar denildi: 31.05.2018 tarihinde kulübümüz ile sözleşmesi sona ermiş futbolcularımızdan Kadir Öge ile de tekrar anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olmasını dileriz. Diğer sözleşmesi biten futbolcularımız ile görüşmelere devam eden kulübümüz, anlaşmalar sağlandıkça bilgilendirmeye devam edecektir.
İÇ TRANSFERDE ANLAŞILAN İSİMLER
Hamza Mutlu
Burak Süleyman
Mesut Özdemir
Kadir Öge
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz