Alınan bilgilere göre 1 çocuk babası olan ve nakliye işleri yapan Tamer Çakar (29) adlı genç adam bir süre önce şeker hastası olduğunu öğrendi. Yakalandığı hastalık nedeniyle bir ayağında kesilen Tamer Çakar önceki gün fenalaştı. Şeker komasına giren genç adam Gebze de 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırıldı ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
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Şeker komasına girdi, hayatını kaybetti
Körfez Esentepe Mahallesi'nde oturan 29 yaşındaki Tamer Çakar, şeker komasına girerek vefat etti.
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Bugün 11:18 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz