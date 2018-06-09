Şeker komasına girdi, hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre 1 çocuk babası olan ve nakliye işleri yapan Tamer Çakar (29) adlı genç adam bir süre önce şeker hastası olduğunu öğrendi. Yakalandığı hastalık nedeniyle bir ayağında kesilen Tamer Çakar önceki gün fenalaştı. Şeker komasına giren genç adam Gebze de 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırıldı ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.