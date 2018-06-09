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Fürsan, ilk ve ortaokul öğretmenleri yıl sonu yemeğinde bir araya geldi

Kartepe’nin en başarılı okulu olan ve gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerle adını sık sık duyuran Kartepe Fürsan İlk ve ortaokul öğretmenleri yıl sonu yemeğinde bir araya geldi. Öğretmenlerin tercihi de Emar Deluxe Restaurant oldu.

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Fürsan Okul Müdürü Musa Taşçı ve okul aile birliği başkanı Osman Kocaman,başarılı geçen eğitim öğretim yılı sonunda okulda görevli tüm öğretmen ve çalışanlarına yıl sonu moral yemeği verdi.Her yıl sonunda geleneksel hale veda yemeğinde öğretmenler ve aileleri bu kez birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

TAŞÇI, TEŞEKKÜR ETTİ

Fürsan Okul Müdürü Musa Taşçı,”2017-2018 Eğitim ve öğretim yılını geride bıraktık. Bugün burada öğretmenlerimizin bütün yıl boyunca okullardaki yorgunluklarını ve streslerini atmaları için, birlik ve beraberliklerini sürdürmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik. Katılan bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 2018-2019 eğitim öğretim yılının milletimize, fedakârca çalışan kadromuza ve sevgili öğrencilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Bugün 11:33 TSİ - Gündem

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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