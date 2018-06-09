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Körfezli esnaf hayatını kaybetti

Körfez ilçesi Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde uzun yıllar esnaflık yapan Oktay Yurdsever (48) vefat etti.

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Körfez ilçesi Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde uzun yıllar esnaflık yapan ve aslen Erzurumlu olan Oktay Yurdsever (48) vefat etti. Alınan bilgilere göre, kalbinden rahatsızlığı olan ve İstanbul’da bir hastaneye kaldırılan Oktay Yurdsever’in ani ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Körfez Belediyesi Basın Yayın çalışanlarından Uğur Muhammet Yurdsever’in ağabeyi olan Oktay Yurdsever’in cenazesi bugün (Cumartesi) öğle namazını müteakip Mimar Sinan Mehmet Akif Ersoy Camii'nden kaldırılarak İlimtepe Asli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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