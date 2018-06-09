Körfez ilçesi Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde uzun yıllar esnaflık yapan ve aslen Erzurumlu olan Oktay Yurdsever (48) vefat etti. Alınan bilgilere göre, kalbinden rahatsızlığı olan ve İstanbul’da bir hastaneye kaldırılan Oktay Yurdsever’in ani ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Körfez Belediyesi Basın Yayın çalışanlarından Uğur Muhammet Yurdsever’in ağabeyi olan Oktay Yurdsever’in cenazesi bugün (Cumartesi) öğle namazını müteakip Mimar Sinan Mehmet Akif Ersoy Camii'nden kaldırılarak İlimtepe Asli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Körfezli esnaf hayatını kaybetti
Körfez ilçesi Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde uzun yıllar esnaflık yapan Oktay Yurdsever (48) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz