Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:57 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 11:58 TSİ )

CHP'li gençler yoğun tempoda çalıştı

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, bugün (9 Haziran Cumartesi) gerçekleşecek olan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce mitingi için günlerdir yoğun bir tempoda çalışıyor.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

24 Haziran’da erken seçim kararının alınmasının ardından yoğun bir çalışma içerisinde olan CHP’li gençler özellikle son birkaç gündür bu tempoyu biraz daha arttırdı. Cumhurbaşkanı Adayları Muharrem İnce’nin bugün gerçekleşecek olan mitingi için gece gündüz demeden günlerdir çalışan CHP’li gençler bir yandan vatandaşı mitinge davet için broşür dağıtırken bir yandan da şehrin farklı noktalarını bayraklarla, pankartlarla donattı.

SABAHA KADAR SON HAZIRLIKLARI TAMAMLADILAR

Bugün saat 16.00 da gerçekleşecek olan miting için Perşembe Pazarı Alanı ve çevresini Muharrem İnce pankartları ve CHP Bayraklarıyla süsleyerek mitinge hazır hale getiren CHP’li gençler, sabaha kadar miting alanında son hazırlıkları da tamamladı. Miting alanını adeta gelin gibi süsleyen CHP’li gençler Kocaeli Hazır, 13. Cumhurbaşkanını bekliyor dediler. CHP’li gençler bu davet bizim diyerek tüm Kocaeli halkını mitinge davet ettiler.

ANDIZ, “BU PARTİNİN TEMİNATI GENÇLERDİR”

Bugün saat 16:00’da 13. Cumhurbaşkanımız Muharrem İnce’nin katılımıyla gerçekleştireceğimiz “Büyük Kocaeli Mitingi” için hazırlıklarımızı sabaha karşı tamamladık diyen CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Miting alanını Al Yıldızlı bayraklarımızla, kentimizin dört bir yanını Altı Oklu bayraklarımızla bir gelin gibi süsledik. Bu konuda bizlere yardımcı olan başta önceki dönem il yöneticimiz İlyas Ataç, İzmit Belediyesi Meclis Üyemiz Emrah Efe, 3 gün önce bayrak asarken direkten düşerek yaralanan Mustafa Can Tekoğlu’na, 2014 yerel seçimlerinde bayrak asarken direkten düşen ve bir gözünü kaybeden Tugay Adak olmak zorunda üzere adını buralara sığdıramadığımız, örgütümüzün birbirinden değerli genç üyeleri, omuzdaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkürler. Bu partinin geleceği ve teminatı bu genç kardeşlerimizdir “ifadelerini kullandı.

Bugün 11:57 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Erdoğan'ın Kocaeli mitinginin saati değişti! mask
Erdoğan'ın Kocaeli mitinginin saati değişti!
Muharrem İnce bugün Kocaeli'de mask
Muharrem İnce bugün Kocaeli'de
İYİ Parti'nin seçim bürosuna saldırı! mask
İYİ Parti'nin seçim bürosuna saldırı!
CHP Kocaeli tam kadro hazır mask
CHP Kocaeli tam kadro hazır
Işık: Birden fazla millet bahçesi olacak mask
Işık: Birden fazla millet bahçesi olacak
Erdoğan yeni projesini açıkladı: Millet Kıraathaneleri mask
Erdoğan yeni projesini açıkladı: Millet Kıraathaneleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı

GALERİ

Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL