CHP'li gençler yoğun tempoda çalıştı

24 Haziran’da erken seçim kararının alınmasının ardından yoğun bir çalışma içerisinde olan CHP’li gençler özellikle son birkaç gündür bu tempoyu biraz daha arttırdı. Cumhurbaşkanı Adayları Muharrem İnce’nin bugün gerçekleşecek olan mitingi için gece gündüz demeden günlerdir çalışan CHP’li gençler bir yandan vatandaşı mitinge davet için broşür dağıtırken bir yandan da şehrin farklı noktalarını bayraklarla, pankartlarla donattı.

SABAHA KADAR SON HAZIRLIKLARI TAMAMLADILAR

Bugün saat 16.00 da gerçekleşecek olan miting için Perşembe Pazarı Alanı ve çevresini Muharrem İnce pankartları ve CHP Bayraklarıyla süsleyerek mitinge hazır hale getiren CHP’li gençler, sabaha kadar miting alanında son hazırlıkları da tamamladı. Miting alanını adeta gelin gibi süsleyen CHP’li gençler Kocaeli Hazır, 13. Cumhurbaşkanını bekliyor dediler. CHP’li gençler bu davet bizim diyerek tüm Kocaeli halkını mitinge davet ettiler.

ANDIZ, “BU PARTİNİN TEMİNATI GENÇLERDİR”

Bugün saat 16:00’da 13. Cumhurbaşkanımız Muharrem İnce’nin katılımıyla gerçekleştireceğimiz “Büyük Kocaeli Mitingi” için hazırlıklarımızı sabaha karşı tamamladık diyen CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Miting alanını Al Yıldızlı bayraklarımızla, kentimizin dört bir yanını Altı Oklu bayraklarımızla bir gelin gibi süsledik. Bu konuda bizlere yardımcı olan başta önceki dönem il yöneticimiz İlyas Ataç, İzmit Belediyesi Meclis Üyemiz Emrah Efe, 3 gün önce bayrak asarken direkten düşerek yaralanan Mustafa Can Tekoğlu’na, 2014 yerel seçimlerinde bayrak asarken direkten düşen ve bir gözünü kaybeden Tugay Adak olmak zorunda üzere adını buralara sığdıramadığımız, örgütümüzün birbirinden değerli genç üyeleri, omuzdaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkürler. Bu partinin geleceği ve teminatı bu genç kardeşlerimizdir “ifadelerini kullandı.