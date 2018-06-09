U-17’de Kocaeli Güneş avantajlı

İlimizi U-17 Türkiye şampiyonası Sakarya Grup Merkezi 1. Kademe maçlarında temsil eden Kocaeli Güneşsporilk maçında Karadeniz Ereğli’yi 3-1 mağlup etmişti. Önceki gün Ereğli ile Sultangazi 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz ikinci maçında Sultangazi ile karşılaşacaktı. Bu maçta Güneş’e beraberlik yetecekti.

DERİNCE’NİN ŞANSI AZ, İZMİT GB ELENDİ

Sakarya’daki bir diğer ekibimiz Belediye Derincesporikinci maçında Altınovaspor’u 2-0 mağlup etti. Derince ekibinin şansının devam etmesi için Altınova’nın İstanbul Gürpınar’ı mağlup etmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse Derince, Altınova ve Gürpınar penaltı atacak. Çorlu’daki temsilcilerimizden İzmit Gençlerbirliği Feriköy’e 7-0, Lüleburgaz’a da 2-1 yenilerek elendi. Çayırovaspor ise ilk maçında Kocasinan ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil Siyahlılar ikinci maçını kazanırsa grup finaline adını yazdıracak.