U-17’de Kocaeli Güneş avantajlı

İlimizi U-17 Türkiye şampiyonası Sakarya Grup Merkezi 1. Kademe maçlarında temsil eden Kocaeli Güneşsporilk maçında Karadeniz Ereğli’yi 3-1 mağlup etmişti. Önceki gün Ereğli ile Sultangazi 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz ikinci maçında Sultangazi ile karşılaşacaktı. Bu maçta Güneş’e beraberlik yetecekti.
DERİNCE’NİN ŞANSI AZ, İZMİT GB ELENDİ
Sakarya’daki bir diğer ekibimiz Belediye Derincesporikinci maçında Altınovaspor’u 2-0 mağlup etti. Derince ekibinin şansının devam etmesi için Altınova’nın İstanbul Gürpınar’ı mağlup etmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse Derince, Altınova ve Gürpınar penaltı atacak. Çorlu’daki temsilcilerimizden İzmit Gençlerbirliği Feriköy’e 7-0, Lüleburgaz’a da 2-1 yenilerek elendi. Çayırovaspor ise ilk maçında Kocasinan ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil Siyahlılar ikinci maçını kazanırsa grup finaline adını yazdıracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz