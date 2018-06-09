Erkeklerde voleybol ve basketbolda iddialı takımlar kurmak isteyen Kağıtspor basketbolda ikinci ligden başlayacak. İkinci ligdeki bir kulübün yarışma hakkını almak üzere olan Kağıtspor’un önümüzdeki sezon bu lige gireceği ve kadrosunun tamamına yakınının İzmitli sporculardan oluşacağı öğrenildi. Voleybolda da girişimler devam ediyor. Kağıtspor’un kadın basketbol ve voleybol branşlarıile ilgili bir düşüncesi ya da tasarrufu yok.
Bugün 12:18 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:19 TSİ )
Kağıtspor basketbolda ikinci ligden başlayacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor yıllar sonra salon sporlarına el atmaya karar verdi!
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Bugün 12:18 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz