Edinilen bilgiye göre, Bestler Dereler’de bulunan Kaval Dağı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 özel harekat polisi ve 1 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı güvenlik güçleri bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan özel harekat polisi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Bugün 12:23 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
Şırnak'tan acı haber! 1 şehit...
Şırnak’ta Kaval Dağı bölgesine PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 1 özel harekat polisi şehit oldu.
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Bugün 12:23 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz