5 ayda 286 kişi tutuklandı!

Kocaeli’de polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu ile mücadele konusunda büyük hassasiyet gösteren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, gençliğimizi ve geleceğimizi çalan uyuşturucu tacirlerine asla taviz verilmeyeceğini ifade etti. Kocaeli'nin asayişini, güvenliğini, kamu düzenini bozan her türlü faaliyetin önlenmesinin amaçlandığını belirten Vali Aksoy, 2018 yılının ilk 5 ayında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, şüpheli sayısı ve tutuklu sayısı hakkında bilgiler verdi.
5 AYLIK RAPOR
Bu yılın ilk 5 ayında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı 586 başarılı operasyona imza attı. Bu operasyonlarda 1 ton 116 bin 5 kilo eroin, 87 bin 140 kilo esrar, bin 577 kilo s. kannobionoid, 3 bin 235 uyuşturucu hap, 92 gram kokain, 822 gram metamfetamin, 111 kök kenevir, 103 adet kenevir tohumu, 28 gram Afyon sakızı ve 426 bin litre asetik ahhidrit ele geçirildi. Operasyonlarda bin 309 şahsın gözaltına alındığı, 289 kişinin de tutuklandığı öğrenildi. Ekipler yapılan operasyonların kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.
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Yorumlar
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Erol - patronlarını ele geçirin
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