10 bin adet bayrak ve şapka dağıtılacak!

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün saat 16.00’da İzmit Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe Pazarı Alanı) Kocaeliler ile buluşacak. Miting için 50 bin vatandaşın alana gelmedi bekleniyor. CHP İl Örgütü de dün geceden bu yana tüm kademeleriyle titiz bir şekilde hazırlıklarını yaptı. Son alınan bilgilere göre, vatandaşlara arama bölgesi içerisinde 10 bin adet Türk Bayrağı ve yine 10 bin adet beyaz renk üzerinde Muharrem İnce yazılı şapkanın dağıtılacağı öğrenildi.