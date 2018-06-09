CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün saat 16.00’da İzmit Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe Pazarı Alanı) Kocaeliler ile buluşacak. Miting için 50 bin vatandaşın alana gelmedi bekleniyor. CHP İl Örgütü de dün geceden bu yana tüm kademeleriyle titiz bir şekilde hazırlıklarını yaptı. Son alınan bilgilere göre, vatandaşlara arama bölgesi içerisinde 10 bin adet Türk Bayrağı ve yine 10 bin adet beyaz renk üzerinde Muharrem İnce yazılı şapkanın dağıtılacağı öğrenildi.
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10 bin adet bayrak ve şapka dağıtılacak!
Bugün saat 16.00’da perşembe pazarı alanında Kocaelililer'e seslenecek olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin alana gelmesiyle, parti tarafından 10 bin adet Türk Bayrağı ve beyaz renk üzerinde Muharrem İnce yazılı şapka dağıtılacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz