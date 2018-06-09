Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:50 TSİ- Gündem ( G : Bugün 14:26 TSİ )

10 bin adet bayrak ve şapka dağıtılacak!

Bugün saat 16.00’da perşembe pazarı alanında Kocaelililer'e seslenecek olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin alana gelmesiyle, parti tarafından 10 bin adet Türk Bayrağı ve beyaz renk üzerinde Muharrem İnce yazılı şapka dağıtılacağı öğrenildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün saat 16.00’da İzmit Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe Pazarı Alanı) Kocaeliler ile buluşacak. Miting için 50 bin vatandaşın alana gelmedi bekleniyor. CHP İl Örgütü de dün geceden bu yana tüm kademeleriyle titiz bir şekilde hazırlıklarını yaptı. Son alınan bilgilere göre, vatandaşlara arama bölgesi içerisinde 10 bin adet Türk Bayrağı ve yine 10 bin adet beyaz renk üzerinde Muharrem İnce yazılı şapkanın dağıtılacağı öğrenildi.

Bugün 12:50 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İnce’nin mitinginde hedef 50 bin mask
İnce’nin mitinginde hedef 50 bin
Ali Haydar Bulut: İsmetpaşa Millet Bahçesi olsun! mask
Ali Haydar Bulut: İsmetpaşa Millet Bahçesi olsun!
Borçları yüzünden canına kıymak istedi mask
Borçları yüzünden canına kıymak istedi
Tramvayda, ek raylar döşeniyor mask
Tramvayda, ek raylar döşeniyor
Fürsan, ilk ve ortaokul öğretmenleri yıl sonu yemeğinde bir araya geldi mask
Fürsan, ilk ve ortaokul öğretmenleri yıl sonu yemeğinde bir araya geldi
Başkan Doğan da karne aldı mask
Başkan Doğan da karne aldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı

GALERİ

Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL