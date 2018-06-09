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Ulaşımda yaz dönemi! Sefer saatleri değişiyor...

Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, ulaşım araçlarında yaz dönemi sefer saatlerini değiştiriyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerini yürüten UlaşımPark, bazı otobüs hatlarında ve Akçaray tramvay hattında yaz dönemi çalışma sistemine geçiyor. 11 Haziran itibariyle geçilecek olan yaz dönemi sistemine göre, hat numaraları verilen otobüs hatlarının sefer saatlerinde düzenlemeler yapılıyor. Güncellenecek olan sefer saatleri 10 Haziran Pazar gününden itibarenwww.kocaeli.bel.tr/tr/main/hatlar adresinden görüntülenebilecek.

GECE 1’E KADAR

Kocaelililer tarafından sık sık kullanılan ve beğenilen Akçaray Tramvay hattında, yaz dönemine girilmesi nedeniyle hareket saatlerinde değişiklik yapıldı.Akçaray yaz saatleri uygulamasına göreOtogar’dan06:10 ile gece 01:00 saatleri arasında seferlerini sürdürecek. Sekapark’tan ise sabah 06:30 ile gece 01:00 saatleri arasında Kocaelili vatandaşlara hizmet verecek. Böylece son seferini gece 24 te yapan Akçaray, seferlerini 1 saat daha uzatmış oldu.  Yaz saati uygulamasında yoğun zamanlarda sefer aralıkları hafta içi ve Cumartesi günleri 7,5 dakikada bir olan Akçaray, 20:00 dan sonra 10 dakika sefer yapacak.

BAZI HATLARDA SEFER SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’a bağlı; 13, 16, 70, 80, 85, 170, 175, 190, 210, 240, 245, 255, 265, 305, 310, 410, 420, 490, 500, 510, 515, 550, 580, 630, 710, 750, 755 ve 800 Nolu hatların sefer saatlerinde düzenlemeler yapılıyor. Güncellenecek olan sefer saatleri 10 Haziran Pazar gününden itibarenwww.kocaeli.bel.tr/tr/main/hatlar adresinden görüntülenebilecek.Ayrıca 250 Nolu İzmit – Sabiha Gökçen Havalimanı hattı 24 Haziran 2018 tarihine kadar her 30 dakikada bir seferlerine devam edecek.

Bugün 12:59 TSİ - Gündem

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