İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. (İDO), Gebze Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı gişelerinde kredi kartıyla ödeme kabulüne başladı. İDO'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlerine avantajlı, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunan İDO, Gebze Eskihisar-Topçular hattı gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla da ödeme alıyor. Bu arada, bayram öncesinde ve tatil sezonunda oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, 11 Haziran-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak yaz tarifesinin biletleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.
Bugün 13:03 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:07 TSİ )
Arabalı vapurda kredi kartı dönemi
İDO'nun Eskihisar-Topçular araba vapuru hattında, kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.
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Bugün 13:03 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz