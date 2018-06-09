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Bugün 13:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:07 TSİ )

Arabalı vapurda kredi kartı dönemi

İDO'nun Eskihisar-Topçular araba vapuru hattında, kredi kartıyla da ödeme yapılabilecek.

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İstanbul Deniz Otobüsleri . (İDO), Gebze Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı gişelerinde kredi kartıyla ödeme kabulüne başladı. İDO'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlerine avantajlı, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunan İDO, Gebze Eskihisar-Topçular hattı gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla da ödeme alıyor. Bu arada, bayram öncesinde ve tatil sezonunda oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, 11 Haziran-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak yaz tarifesinin biletleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.

Bugün 13:03 TSİ - Ekonomi

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