Körfez'de iş kazası: 1 ÖLÜ!

Alınan bilgi ve iddialara göre, Türkmenistan ve Libya'da iş yapan Kocaeli merkezli Mimaş İnşaat'ın Körfez ilçesindeki deposunda feci bir iş kazası meydana geldi. Savaş Özcan isimli işçi, bugün öğlen saatlerinde üzerine boru düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.