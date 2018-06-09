Posco Assan çalışanları birlikte oruç açtı

Posco Assan tarafından her yıl düzenlenen geleneksel iftar programı çalışan ailelerinin ve protokol mensuplarının katılımlarıyla fabrika bahçesinde gerçekleştirildi. Protokole ve çalışanların ailelerine Türkçe seslenen Posco Assan’ın Genel Müdürü (CEO) Haeik Jeong, iş güvenliği konusuna değinerek, “Her zaman sizi bekleyen bir ailenizin olduğunu unutmayarak iş güvenliği kurallarına dikkat etmenizi istiyorum” dedi.

700’ÜN ÜZERİNDE KATILIM

700’ün üzerinde katılımın olduğu iftarda konuşan Haeik Jeong, “Kendinizin ve arkadaşlarınızın iş kazasına uğramaması için dikkat etmenizi rica ediyorum. Her zaman sizi bekleyen bir ailenizin olduğunu unutmayarak iş güvenliği kurallarına dikkat etmenizi istiyorum” dedi. Konuşmaların ardından, bahar şenliğinde gerçekleştirilen oyunlarda başarı gösteren çalışanlar düzenlenen törenle CEO tarafından ödüllendirildi.

ÇOCUKLAR EĞLENDİ

Program alanındaki oyunlar ile eğlenen çalışan çocukları, Hacivat Karagöz gölge oyunu ile hoşça vakit geçirdi. Çalışan çocuklarına Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile hazırlanan Nostaljik Oyunlar seti hediye edildi. Posco Assan’da gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürü Vekili Mehmet Erkoç, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Asım Kibar OSB Bölge Müdürü Sadiye Dişbudak katıldı.