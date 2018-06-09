Bahçeşehir Koleji’nin ‘Dans Gecesi’ büyüledi

Ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılarının yanı sıra teknolojiyi takip eden ve dünyaya yön veren değişiklikleri uygulayan bir kurum olarak sanatın da en az bunlar kadar önemli olduğunu bilen ve yıllardır bu doğrultuda eğitim veren Kocaeli Bahçeşehir Koleji, gelenekselleşen “Dans Gecesi” ile bir kez daha izleyicileri ile buluştu. Birbirinden güzel dansların ve defilenin yer aldığı gecede yüzün üzerinde öğrenci ve 30 öğretmen görev aldı.

BİNİ AŞKIN MİSAFİR KATILDI

Bini aşkın misafirin ağırlandığı, kurulan dev ekran ve öğrencilerin büyüleyici performansları ile görsel bir şölene dönüşen gecede aylar süren çalışma ve hazırlığın ürünü olan halk dansları, ritim gösterileri, modern danslar ve defileler izleyicilerin beğenisine sunuldu. Böylece, misafirler geçtiğimiz yıllarda yurt içi ve yurt dışında düzenlenen festivallerde defalarca sahnelenen dansları görme şansını yakaladı.

NİCE 10 YILLAR DİLEDİ

Gecede ayrıca, Kocaeli Bahçeşehir Koleji ailesinde 10. yılını tamamlayan Mahmut Kalcı, Çiler Sevinç, Tuğçe Sert, Aysun Şentürk, Günay Tarçın ve Füsun Yaşar Akbaş’a plaketleri takdim edildi. Okul Müdürü Mahmut Kalcı, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti ve öğretmenler ile nice 10 yılları beraber geçirme dileklerini paylaştı.