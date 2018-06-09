KSMMMO Gebze OSB’de seminer verdi

Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) ve İstanbul SMMMO işbirliği ile düzenlenen ‘OSB’de Kurulu Şirketlerin Yaralanabileceği Destek ve Teşvikler ve Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesi İle Bağımsız Denetimde Güncel Uygulamalar’ konulu seminer dün gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Merkezi ve Sosyal Tesisleri’nde yapılan seminere İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, KSMMMO Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, KSMMMO Sekreteri Tülin Keçeci Güngör, KSMMMO Saymanı Oray Ulusoy, KSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Taner Öner ve Veysel Çelik, İSMMMO Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurul Sekreteri Filiz Bülbül, İSMMMO Avrupa Birliği Uygulamaları Komite Başkanı Muharrem Karataş ve oda üyeleri katıldı.

“EĞİTİMLER DEVAM EDECEK”

Seminerin açılış konuşmasını KSMMMO Başkanı Fikret Gökmen’e vekaleten Başkan yardımcısı Cengiz Tosun gerçekleştirdi. Tosun, SGK’nın işverenlere sağladığı geriye yönelik ödenen primlerin işverenlere iadesiyle ilgili bilgiler aktardı. Tosun’un ardından konuşan İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, “Biz bu tip eğitimleri farkındalık eğitimi olarak düzenliyoruz. Bizim burada bahsettiğimiz teşvikler ve formlar günlük formlarımız değil, finansa ve kaynak bulmaya yönelik eğitimler. İstek ve talep doğrultusunda Kocaeli odamızla birlikte benzer eğitimleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.