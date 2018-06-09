Bilgi Küpü Koleji’nden gurur dolu mezuniyet

Bilgi Küpü Koleji Yeşilova Kampüs binası konferans salonunda 8’inci sınıf öğrencileri için unutulmaz bir mezuniyet töreni düzenlendi. Törene velilerin yoğun ilgisi oldu. Mezuniyet töreni öğrencilerin tek tek sahneye davet edilmesiyle başladı. Bilgi Küpü Koleji kurucusu Kenan Demir, öğrencilerle gurur duyduğunu ifade etti. Ortaokul Müdiresi Gülsüm Özdemir de mezun olan öğrencileri için duygusal bir veda konuşması gerçekleştirdi.

GERİ SAYIM YAPILDI

Okul birincisi olan Ahmet Doğru, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Okulda dereceye giren öğrencilere Genel Müdür Yardımcısı Nejdet Özmen ve anaokulu kurucu Genel Müdürü Nuray Demir tarafından plaket verildi. Tüm program boyunca heyecanla beklenen ve öğrencilerin resmen mezun olmalarının sembolü olan kep atma anı rehberlik koordinatörü Fatma Sever’in geri sayımı ve anonsuyla gerçekleşti. Mezuniyet töreni alkışlar eşliğinde son buldu.