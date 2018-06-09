Ensar Vakfı, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Ensar Vakfı Körfez Şubesi, yine çok başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Hereke Sümer İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına vakfın şube başkanı Özcan Efe’nin yanı sıra şube yönetimi, okul müdürü Güven Özer, müdür yardımcıları ve idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İftar programı okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER

İftar programı sonunda Hereke Sümer İmam Hatip Ortaokulu’nun 6, 7 ve 8’inci sınıflarındaki başarılı öğrenciler Ensar Vakfı Körfez Şubesi tarafından ödüllendirildi. Öğrencilere altın, kıyafet çeki ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ensar Vakfı Körfez Şube Başkanı Özcan Efe, “Hem orucumuzu birlikte açmak, hem de okulumuzda eğitim gören gençlerimizin başarılarına ortak olmak istedik. Bizleri bu özel akşamda yalnız bırakmayan eğitimci dostlarıma, velilerimize ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyoruz” dedi.

8. SINIFLAR DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

Canan MATUR Ebrar IŞIK Hümeyra YAZICI

6. SINIFLAR DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

Hiranur HASIRCI Ömer Asaf SARIBOĞA

7. SINIFLAR DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER