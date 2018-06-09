Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 13:56 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:59 TSİ )

Ensar Vakfı, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Ensar Vakfı Körfez Şubesi düzenlediği iftar programında Hereke Sümer İmam Hatip Ortaokulu’nun başarılı öğrencilerini ödüllendirdi.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ensar Vakfı Körfez Şubesi, yine çok başarılı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Hereke Sümer İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına vakfın şube başkanı Özcan Efe’nin yanı sıra şube yönetimi, okul müdürü Güven Özer, müdür yardımcıları ve idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İftar programı okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER

iftar-1528541958.jpg?

İftar programı sonunda Hereke Sümer İmam Hatip Ortaokulu’nun 6, 7 ve 8’inci sınıflarındaki başarılı öğrenciler Ensar Vakfı Körfez Şubesi tarafından ödüllendirildi. Öğrencilere altın, kıyafet çeki ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ensar Vakfı Körfez Şube Başkanı Özcan Efe, “Hem orucumuzu birlikte açmak, hem de okulumuzda eğitim gören gençlerimizin başarılarına ortak olmak istedik. Bizleri bu özel akşamda yalnız bırakmayan eğitimci dostlarıma, velilerimize ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyoruz” dedi.

8. SINIFLAR DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

  1. Canan MATUR
  2. Ebrar IŞIK
  3. Hümeyra YAZICI

6. SINIFLAR DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

  1. Hiranur HASIRCI
  2. Ömer Asaf SARIBOĞA

7. SINIFLAR DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER

  1. Taha Yasin ASCAN
  2. Şevval YALÜMİŞ

Bugün 13:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İnce’nin mitinginde hedef 50 bin mask
İnce’nin mitinginde hedef 50 bin
Ali Haydar Bulut: İsmetpaşa Millet Bahçesi olsun! mask
Ali Haydar Bulut: İsmetpaşa Millet Bahçesi olsun!
Borçları yüzünden canına kıymak istedi mask
Borçları yüzünden canına kıymak istedi
Tramvayda, ek raylar döşeniyor mask
Tramvayda, ek raylar döşeniyor
Fürsan, ilk ve ortaokul öğretmenleri yıl sonu yemeğinde bir araya geldi mask
Fürsan, ilk ve ortaokul öğretmenleri yıl sonu yemeğinde bir araya geldi
Başkan Doğan da karne aldı mask
Başkan Doğan da karne aldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı

GALERİ

Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
AKP'den seçim aldatmacası! mask
AKP'den seçim aldatmacası!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL