Şen Akademi Kreş’ten iki etkinlik birden

Körfezkent bölgesinde bulunan Şen Akademi Kreş, yılsonu gösterisi gerçekleştirdi. Yenikent Tanyıldız Düğün salonundaki gösteriye Şen Akademi Kreş kurucusu ve okulöncesi öğretmeni olan Çiğdem Şiranun, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.
İFTAR İLE SON BULDU
Törende konuşan Çiğdem Şiranun, “Çocukların özgüvenlerinin en üst seviyede gelişmesini amaçlayan kreşimiz ticari kaygı ile kurulmuş bir işletme değildir.15 yıllık bir tecrübe ile alanında iyi eğitim almış öğretmeleri ile çocukları okul öncesi eğitime hazırlayan kurumumuz bu yıl da başarı ile bir dönemin sonuna gelmiştir. Tüm velilere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Tören sonunda veliler ve öğretmenler çocukları ile birlikte iftar yaparak geceyi sonlandırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz