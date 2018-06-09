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Bugün 13:58 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:00 TSİ )

Şen Akademi Kreş’ten iki etkinlik birden

Şen Akademi Kreş bu yıl da büyük bir organizasyon ile döneminin kapanışını gerçekleştirdi. Tanyıldız Düğün salonundaki tören sonrası veliler ve Şen Akademi Kreş yöneticileri birlikte iftar yaptı.

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Körfezkent bölgesinde bulunan Şen Akademi Kreş, yılsonu gösterisi gerçekleştirdi. Yenikent Tanyıldız Düğün salonundaki gösteriye Şen Akademi Kreş kurucusu ve okulöncesi öğretmeni olan Çiğdem Şiranun, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.

İFTAR İLE SON BULDU

Törende konuşan Çiğdem Şiranun, “Çocukların özgüvenlerinin en üst seviyede gelişmesini amaçlayan kreşimiz ticari kaygı ile kurulmuş bir işletme değildir.15 yıllık bir tecrübe ile alanında iyi eğitim almış öğretmeleri ile çocukları okul öncesi eğitime hazırlayan kurumumuz bu yıl da başarı ile bir dönemin sonuna gelmiştir. Tüm velilere ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi. Tören sonunda veliler ve öğretmenler çocukları ile birlikte iftar yaparak geceyi sonlandırdı.

Bugün 13:58 TSİ - Eğitim

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