İstanbul Esenkent Okyanus kupalara ambargo koydu!

İlki ilimizde düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kız ve erkeklerde şampiyon İstanbul Özel Esenkent Okyanus Ortaokulu oldu. Kendi yaş grubunda Türkiye’nin en iyi tenisçileri ilimizde bir araya geldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Koordinatörlüğü ile İzmit Tenis Kulübü’nün ortaklaşa düzenledikleri Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.