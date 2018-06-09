İlki ilimizde düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kız ve erkeklerde şampiyon İstanbul Özel Esenkent Okyanus Ortaokulu oldu. Kendi yaş grubunda Türkiye’nin en iyi tenisçileri ilimizde bir araya geldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Koordinatörlüğü ile İzmit Tenis Kulübü’nün ortaklaşa düzenledikleri Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.
Bugün 14:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:04 TSİ )
İstanbul Esenkent Okyanus kupalara ambargo koydu!
İlki ilimizde düzenlenen Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası sona erdi.
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Bugün 14:02 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz