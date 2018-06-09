Sunar: Kocaeli sporu çöküyor!

Bir zamanlar buz hokeyinden ‘curling’e ve voleyboldan basketbola kadar bir çok branşta faaliyet gösteren Şirintepespor şimdi sadece futbolda, o da birkaç branşa kalmış durumda. Başkan vekili Aykut Sunar “Her mahallede 3-4 kulüp olmaya başladı. Bazı kulüpler belediyeden destek alıyor, sonra sahaya çıkmıyor. Amaçları spor yapmak değil, rant sağlamak” dedi.

ÇARESİZ KALDIK…

Kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şirintepe Mahallesi’nde bile iki kulüp bulunduğunu, birleşmeyi bir türlü sağlayamadıklarını söyleyen Sunar, emekli maaşlarımızla kulübü yürütmeye çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemiz destek verirken, 6-7 branşta birden bir çok çocuğumuzu yetiştirdik. Ama şimdi destek kesilince, çocuklar yine güvensiz ellere emanet edilmiş durumda bulunuyor. Bu da bizi çok üzüyor” dedi.

BUZ SALONU’NA GİDEMİYORUM…

Şirintepe içerisinde yer alan Olimpik Buz Sporları Salonu’nda bir zamanlar fırtına gibi estiklerini söyleyen Aykut Sunar “Biz federasyonlarda bile en üst düzeyde temsil ediliyorduk. Buz hokeyi sporu sert bir spordur. Birçok sorunlu çocuğumuzu topluma kazandırdık. Ama destek kesilince branşlarımızı art arda kapattık. Şimdi salona gitmek bile istemiyorum. Çünkü spora başlattığımız birçok çocuk. Yeniden kötü alışkanlıkların ve kötü insanların eline düşmüş durumda bulunuyor. Yüzlerine bakamıyoruz” dedi.