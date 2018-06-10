Günün spor müsabakaları bu haberde

Küçük Kızlar Voleybol’da 2.Küme heyecanı…
Kocaeli küçük kızlar 2.küme voleybol ligi’nde heyecan bugün de sürüyor. 2 ilçede toplam üç maç oynanacak.
Program şöyle…
13:00 Dsi Spor - Gebze Arena İzmit Hasan Gemici
14:30 İzmitSpor - Yenikent İzmit Hasan Gemici
16:00 K.Mürsel İ.Y. - 23 Nisan İ. Karamürsel Atatürk
Basketbolda küçük kız ve erkeklerin mücadelesi var
Kocaeli yerel basketbol alt yapı liglerinde heyecan sürüyor. Gündemde 4 maç var.
Program şöyle…
14:00 U 12 Erkek Final Hanibal Spor - 23 Nisan İ.Ö.O. İzmit Atatürk
15:30 U 11 Erkek B Derince Birlik - Kocaeli Gelişim İzmit Atatürk
14:00 U 11 Erkek C Güneş Gelişim - Gebze Yıldızları Göl.17 Ağustos
15:30 U 12 Kız Güneş Gelişim - Kocaeli GHSK Göl.17 Ağustos
Buz hokeyinde yine müthiş maçlar var
Buz hokeyi maçları bugün de devam ediyor. Gençler Buz Hokeyi Süper Ligi’nde mücadele yine Gebze’de yapılacak. Dün başlayan heyecan bugün de sürecek. Müsabakalar saat 13.00’te başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.
Bugün sıra U13’lerin
Okulların tatile girmesiyle beraber hafta içine de kaydırılan U11 ve U13 futbol ligleri tüm hızıyla sürüyor. Dün yoğun bir seans yaşayan U11’lerden sonra sırayı bugün U13’ler alıyor. Gündemde 6 maç var ve bunlar 6 değişik statta oynanacak.
Program şöyle…
A-İZMİT BLD.-BLD.DERİNCE 17.00 AVNİ KALKAVAN STADI
A-D. BİRLİK-ÇEN.PLAJYOLU 17.00 DERİNCE SUNİ ÇİM STADI
E-ARSLAN B.-G KARADENİZ 17.00 ARSLANBEY STADI
E-HALIDERE BLD.-A.YENİKÖY 17.00 DEĞİRMENDERE STADI
E-SEKA DOĞAN-GÖLCÜK İ.Y. 17.00 KAVAKLI STADI
F-KULLARSPOR-GÖLCÜK 17.00 Ş.BNB.ARSLAN KULAKSIZ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz