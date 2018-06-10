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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 14:16 TSİ )

Günün spor müsabakaları bu haberde

Kocaeli, yarın farklı branşlarda müsabakalara ev sahipliği yapacak.

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Küçük Kızlar Voleybol’da 2.Küme heyecanı…

Kocaeli küçük kızlar 2.küme voleybol ligi’nde heyecan bugün de sürüyor. 2 ilçede toplam üç maç oynanacak.

Program şöyle…

13:00 Dsi Spor - Gebze Arena İzmit Hasan Gemici

14:30 İzmitSpor - Yenikent İzmit Hasan Gemici

16:00 K.Mürsel İ.Y. - 23 Nisan İ. Karamürsel Atatürk

Basketbolda küçük kız ve erkeklerin mücadelesi var

Kocaeli yerel basketbol alt yapı liglerinde heyecan sürüyor. Gündemde 4 maç var.

Program şöyle…

14:00 U 12 Erkek Final Hanibal Spor - 23 Nisan İ.Ö.O. İzmit Atatürk

15:30 U 11 Erkek B Derince Birlik - Kocaeli Gelişim İzmit Atatürk

14:00 U 11 Erkek C Güneş Gelişim - Gebze Yıldızları Göl.17 Ağustos

15:30 U 12 Kız Güneş Gelişim - Kocaeli GHSK Göl.17 Ağustos

Buz hokeyinde yine müthiş maçlar var

Buz hokeyi maçları bugün de devam ediyor. Gençler Buz Hokeyi Süper Ligi’nde mücadele yine Gebze’de yapılacak. Dün başlayan heyecan bugün de sürecek. Müsabakalar saat 13.00’te başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.

Bugün sıra U13’lerin

Okulların tatile girmesiyle beraber hafta içine de kaydırılan U11 ve U13 futbol ligleri tüm hızıyla sürüyor. Dün yoğun bir seans yaşayan U11’lerden sonra sırayı bugün U13’ler alıyor. Gündemde 6 maç var ve bunlar 6 değişik statta oynanacak.

Program şöyle…

A-İZMİT BLD.-BLD.DERİNCE     17.00   AVNİ KALKAVAN STADI

A-D. BİRLİK-ÇEN.PLAJYOLU    17.00   DERİNCE SUNİ ÇİM STADI

E-ARSLAN B.-G KARADENİZ    17.00   ARSLANBEY STADI

E-HALIDERE BLD.-A.YENİKÖY            17.00   DEĞİRMENDERE STADI

E-SEKA DOĞAN-GÖLCÜK İ.Y.  17.00   KAVAKLI STADI

F-KULLARSPOR-GÖLCÜK          17.00   Ş.BNB.ARSLAN KULAKSIZ

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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