SP ve DP’liler seçimi konuştu

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu ve beraberindeki il başkanı Nurettin Çelik, geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti (DP) İl teşkilatını ziyaret etti. Gerçekleşen buluşmada DP Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Murat Aydoğdu, il başkanı Mustafa Nazlıgül ve kalabalık bir partili grup hazır bulundu.

“ÜLKE İÇİN FIRSAT”

Yapılan seçim çalışmalarının ele alındığı görüşme sırasında her iki partinin yöneticileri en çok seçim güvenliği ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulundular. Buluşma sırasında konuşan SP’li aday Sinan Ejderoğlu, Millet İttifakı ile Türkiye için büyük bir fırsatın doğduğunu, ülkenin geleceğe bu birliktelikle yürüyebileceğini ve bu nedenle halkın desteğini istediklerini söyledi.

“ADAYIMIZ AKŞENER’DİR”

Demokrat Parti GİK Üyesi Murat Aydoğdu ise, “Saadet Partisi yöneticilerinin ve milletvekili adayımızın ziyareti bizleri sevindirdi. Biz de parti olarak Millet İttifakı’nın içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayımız Meral Akşener’dir, desteğimiz kendisi iledir” diye konuştu. Buluşmanın devamında seçim güvenliği konusu da masaya yatırıldı.