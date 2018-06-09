Doğan’dan, Eryarsoy’a ziyaret

İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın da yer aldığı ziyarette başkanlar 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Buluşma sırasında konuşan belediye başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli’nin her zaman AKP’ye en büyük desteği veren kent olduğunu dile getirdi.

HEDEF EN AZ 8 VEKİL

Partide teşkilatçılık ruhunun var olduğunu kaydeden Doğan, “Partimiz bu teşkilatlar sayesinde tüm seçimlerden alnının akı ile çıkmıştır. Böylesi önemli bir seçim sürecinde teşkilatımızın başında olan il başkanımıza başarılar dileriz. Kocaeli olarak cumhurbaşkanımızı ilk turda seçtirmek için en yüksek katkıyı sağlayacaktır. Parlamento seçimlerinde de partimiz çoğunluğunu alacak ve şehrimizden en az 8 vekili Meclis’e taşıyacaktır” diye konuştu.