Sönmez: Halk yanlışların bilincinde

Köyde aile büyükleri ile bir araya gelen Sönmez'e, partinin ileri gelenlerinden Recai Gönenç, ilçe başkanı İsmail Aynacı ve partililer eşlik etti. Politikaları üzerinden AKP hükümetini eleştiren Sönmez, ülkede mutlaka değişimin yaşanması gerektiğini söyledi.

“TEK ADAMA SARAY!”

Sönmez konuşmasında, “Hükümet tarım, sağlık, eğitim, ekonomi ve istihdamda sınıfta kaldı. Sadece betonlaşmayla, asfalt ve bina yaparak hizmet ettiklerini sanıyorlar. Bugün ülke ekonomisinin rahatlamaya ihtiyacı var. Sağlık Bakanlığı ayda 2.5 milyon liraya, Aile Bakanlığı 870 bin liraya yandaşların binalarında kiracılık yapıyor. Bu bakanlıklara bina yapmak yerine tek adama 300 odalı tatil sarayı yapılıyor. Artık halk da bunun yanlış olduğunun bilincinde” dedi.