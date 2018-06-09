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Karabacak kapı kapı geziyor

Seçim çalışmalarını sürdüren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, gün içinde 5 farklı noktada bayanlarla toplantılar gerçekleştirdi.

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24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için bayanlardan destek isteyen Karabacak, 16 yıl içinde AKP’nin uyguladığı sosyal politikalarla kadın, aile ve toplumun güçlenmesi için büyük devrimlere imza atıldığını söyledi.

KADINA POZİTİF AYRIMCILIK

Karabacak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kadın-erkek eşitliğini sağlayacak önemli düzenlemeler yapıldı. Girişimci kadınlara sağlanan teşvik, kredi ve devlet desteğiyle kadının ticarette önü açıldı. Kadınların parlamentoda temsiliyeti AK Parti döneminde arttı. Aile içi şiddet gören kadınları korumaya yönelik önemli kanunlar çıkarıldı. Bizlerde bölgemizdeki hanım kardeşlerimizin kendilerini her alanda yetiştirip sosyal ve toplumsal hayatla olan bağlarını güçlendirecek çalışmalara imza atıyoruz. Kurslarda yaptıkları ürünleri sergileyip satışa sunacakları “El Emeğim Gün Yüzüne Çıkıyor” Projesi, yine hanım kardeşlerimize özel salonlarda fitness kursları, eğitim seminerleri, kültürel geziler ve daha birçok proje ile yerelde hanım kardeşlerimize hizmet veriyoruz.”

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