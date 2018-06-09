FİKRİ IŞIK'TAN KTO'YA ZİYARET

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Körfez Ticaret Odasını, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ile birlikte ziyaret etti. Bakan Işık, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, meclis başkanı Güngör Ayhan, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte karşılandı.

Öztürk: Milletimiz en doğru kararı verecektir

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk konuşmasında “Bugün burada olmanızın bizlere güç ve cesaret verdiğini bilmenizi isteriz. Bizler ticaret erbapları olarak, karşımıza çıkan her olumsuzluğa, dışarıdan gelen ekonomik engellere rağmen her gün ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin ne kadar dinamik ve üretken olduğunu dünyaya kanıtlamanın tek yolunun ticaret erbaplarının umudunu kaybetmeden çalışması ve üretmesi olduğunu düşünüyoruz” dedi. Öztürk sözleri, “Ülkemizin en önemli gündem maddesi olan 24 Haziran seçimlerinde de milletimiz, devletimizin bekası için en doğru kararı verecektir diye düşünüyor, seçimlerimizin vatanımız ve milletimiz için hayırlı olması temenni ediyoruz” diyerek bitirdi.

Işık: Birlikte pek çok projeye imza atacağız

Körfez Ticaret Odası Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda, KTO üyeleri ve yöneticilerine yönelik bir konuşma yapan Fikri Işık, “Yeni görevlerinizde başarılar diliyoruz. Başarılı bir dönem geçireceğinize inanıyorum. Birlikte pek çok projeye imza atacağız. Bu yeni dönemde faydalı çalışmalar yapacağız. Körfez için son derece önemli olan bu kurum çatısı altında, İlimiz ve ülkemiz için fayda getirecek her projenin arkasında ve destekçisi olacağız” dedi. Ziyaret Körfez Ticaret Odası meclis ve komite üyelerinin Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a sordukları sorularla devam etti.