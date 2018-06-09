Haydar Akar'ın danışmanı kalp krizi geçirdi

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın danışmanı Derbentli Tolgahan Eryılmaz kalp krizi geçirdi. Eryılmaz bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
PAZARTESİ TABURCU OLABİLİR
Yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Eryılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Müşahede altında tutulan Eryılmaz’ın Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz