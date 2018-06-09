Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:17 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 17:27 TSİ )

Haydar Akar'ın danışmanı kalp krizi geçirdi

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın danışmanı Derbentli Tolgahan Eryılmaz kalp krizi geçirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın danışmanı Derbentli Tolgahan Eryılmaz kalp krizi geçirdi. Eryılmaz bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

PAZARTESİ TABURCU OLABİLİR

Yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Eryılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Müşahede altında tutulan Eryılmaz’ın Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.

Bugün 15:17 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı
Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü! mask
Karton fabrikasının deposuna yıldırım düştü!
Eve yıldırım düştü! mask
Eve yıldırım düştü!
Kazada ölen anne-kıza son görev! mask
Kazada ölen anne-kıza son görev!
Cinsel istismar olayının yankıları sürüyor mask
Cinsel istismar olayının yankıları sürüyor
Mesut Barış vefat etti mask
Mesut Barış vefat etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor mask
Kocaeli'deki o alan "Millet Bahçesi" oluyor
Vadi İzmit yükseliyor mask
Vadi İzmit yükseliyor
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia! mask
Osmangazi Köprüsü hakkında şok iddia!
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı mask
Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı

GALERİ

Ve Muharrem İnce Kocaeli'de... mask
Ve Muharrem İnce Kocaeli'de...
Akşener'den Kocaeli videosu mask
Akşener'den Kocaeli videosu
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu mask
Muharrem İnce'den Kocaeli videosu
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence mask
ÇYDD Kandıra’dan 18 yıllık gelenek; lunaparkta eğlence
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acilini su bastı!
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi mask
Kandıralılara unutulmaz Ramazan gezisi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL