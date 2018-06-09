Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Eski Total kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kirazpınar istikametine seyreden Serhat C. yönetimindeki 13 AP 082 plakalı minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa çarpmamak için yolun karşı şeridine geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Serhat C., kırmızı ışıkta beklemekte olan Davut İ. idaresindeki 34 ZG 5738 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Davut İ. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Davut İ.’yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Davut İ., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yayaya çarpmamak için kaza yaptı!
Gebze'de karşıya geçmek isteyen yayaya çarpmamak için manevra yapan panelvan minibüs, yolun karşısına geçerek kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada ticari aracın sürücüsü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz