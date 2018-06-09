İnce: Kocaeli'de sanayiyi konuşacağız

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kocaeli mitinginde öncelik olarak sanayiden bahsetti. İnce, "Benim konuşacağım konular arasında eğitimde var. Eğitim nerede konuştuk. Balıkesir’de konuştuk çünkü diplomamı ordan aldım. Peki sanayiyi nerede konuşacağız? Tabiki Kocaeli’de konuşacağız. Sanayide enerji maliyeti çok yüksektir. Sanayileşme büyük bir takım işidir. Türkiye’de ki sanayide büyük bir kalitesizlik vardır. İlk işimiz sanayideki kalitesizliği aşmak olacaktır. Türkiye’nin milli gelirinin %15’i sanayidedir. Gelişmiş ülkeler ise bizim bugün yakaladığımız 7 bin 800’lere düşen milli gelirimizi onlar 1950’lerde yaklamışlardır. Biz 2018 yılında bile 10 bin dolar seviyesinde milli gelire sahip değiliz. Son 15 yılda üretim yerine ne yazik ki ithatları seçitk. Sanayiyi terk ettik. Sanayide düşük teknolojiyi tercih ettik. İnşaat Türkiye’nin zenginleşmesi değildir. Gelişim inşaatla değil fabrikayla değil olur. Tayyip Erdoğan dünyayı bin sene geriden takip ediyor.” dedi.

NE SÖYLEDİĞİNİ BİLMEYEN BİR CUMHURBAŞKANI VAR

Konuşmalarına devam eden İnce, “Sanayicinin iki temel sorunu vardır. Birincisi artan faizler ikincisi döviz kurlardır. Neden döviz kuru arttır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kamu dengesini bozdu. Güven ortamını bozdu. Yabancılar güvenmiyor ama yerli yatırımcılarda güvenmiyor. Türkiye’de sanayi üretiminde katma değer üretemiyoruz. Şuan katma değer %3.5 seviyelerinde %15 olmazsa gelişemeyiz. %15 seviye çıkmalıyız. Halkbank yandaşlara kredi veren kurum olmayacak KOBİ’lere kredi verecek. Kalkınma Bankası, Türkiye’de girişimleri destekleyecek. Ziraat Bankası tarımda faaliyet gösterenlere kredi verecek. Erdoğan diyor ki dolar lobisi var. Faiz lobisi var diyor. Ruble ne oldu? Putin’le aran iyi. Ruble neden bu kadar arttı? Şunu bilmelisiniz ki Türkiye bir karanlığa doğru giriyor. Ama bu karanlığa doğru giderken meydanlarda ne söylediğini bilmeyen bir cumhurbaşkanı var” dedi.

İNÖNÜ YOK İNCE VAR GEL

Konuşmalarına devam eden İnce, “Erdoğan, rahmetli Erdal İnönü’yü de FETÖ’cü yaptı. Gelsin konuşalım diyor. Bende diyorum ki Erdal İnönü rahmetli oldu gelemez. İstersen sen git dedim. İsmet İnönü’yle uğraştın uğraştın şimdi Erdal İnönü’ye geçtin. Yazık günah. Bende Kocaeli’den sesleniyorum. Erdal İnönü yok. Muharrem İnce var gelsene hadi. Çağırıyorum seni çakma dünya lideri. Buradan sesleniyorum. Bana çırak diyorsun. Madem sen ustasın. Gel istediğin kanala ekonomi, dış politika tartışalım. Ben fabrika diyorum sanayi diyorum, üretim diyorum sen kıraathane diyorsun” şeklinde konuştu.

CAMİLERİ TEMİZLİK İÇİN YIKIYORUZ

İnce, “Erdoğan gelmiş ben ilkokula giderken CHP’nin tek parti yönetimi vardı. 75 kişilik sınıflar okudum diyor. Tek partili hayat 1950’de bitti. Erdoğan 1954 doğumlu. 1961 yılında okula başlasa. Doğmadan 4 sene önce ilkokula giden bir evliyadır kendisi. Daha da ileriye gidiyor CHP camileri yıkıyor. dedi ben CHP’li belediyelere bayram öncesi camileri yıkıyor musunuz dedim. Evet bayram temizliği için yıkıyoruz dedi” ifadelerinde bulundu.

MİLLET GELİYOR MİLLET

İnce, “Buradan medya patronlarına sesleniyorum. Çalışanları ayrı tutuyorum. Sadece medya patronlarına söylüyorum. Allahın izni milletimizin isteğiyle bu iş oldu. Ben bunu görüyorum. Size tek bir şey söyleceğim. Benim dönemimde özgür olacaksınız. Benim dönemimde istediğiniz haberi yapacaksınız. Ama benim dönemimde Vakıflar Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası genel müdürlerini hemen değiştireceğim. O kredileri nasıl aldınız. Tek tek araştıracağım. Haberiniz olsun. Sen ister yaz. İster yazma millet geliyor millet” dedi.

OHAL 48 SAAT İÇİNDE KALKACAK

Konuşmalarının devamında OHAL’i kaldıracağını ifade eden İnce, “Bakın Kocaeli’de çok sayıda kamyoncu olduğunu biliyorum. Onlara sözüm olsun o kazık belgeleri var ya kamyoncuların bütün sorularını çözeceğim. Emeklilikte yaşa takılanlar 18 yaşında prim ödemeye başlamış 30 sene ödemiş. Görevini yapmış sırada devlet görevini yapacak onların sorununu hemen çözeceğiz. Kocaeli gibi bir sanayi kentinde emeğin başkentinde size sözüm Cumhurbaşkanı seçildiğimde 48 saat OHAL’i kaldıracağız. Size şunun sözünü veriyorum. Türkiye’yi barıştıracağız” dedi.

SİZİ GÜLÜMSETECEĞİM

Konuşmalarına devam eden İnce, “Üniversite öğrencileri sesleniyorum, kardeşlerim yavrularım sizlere sözleniyorum. Sizleri tarikat mensupların muhtaç etmeyeceğim söz. Yılda 2 kere 500 lira gençlik bursu alacaksınız. Her yıl 10 bin doktora öğrencisini yurt dışına göndereceğiz. Öğretmenlerimiz, polislerimiz 3600 ek gösterge sizlerin olacak söz veriyorum. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Bu ülkenin tarlalarından bereket fışkarıcak. Fabrikalarından dumanlar yükselecek. Gençler işsiz kalmayacak. Sizi gülümseteceğim” dedi.