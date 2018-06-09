İnce Kocaeli'de konuştu: 48 saat içinde OHAL kalkacak!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kocaeli mitininde konuştu. İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde OHAL'e değinerek 48 saat içerisinde kaldıracağını söyledi. Konuşmalarının devamında OHAL’i kaldıracağını ifade eden İnce, “Bakın Kocaeli’de çok sayıda kamyoncu olduğunu biliyorum. Onlara sözüm olsun o kazık belgeleri var ya kamyoncuların bütün sorularını çözeceğim. Emeklilikte yaşa takılanlar 18 yaşında prim ödemeye başlamış 30 sene ödemiş. Görevini yapmış sırada devlet görevini yapacak onların sorununu hemen çözeceğiz. Kocaeli gibi bir sanayi kentinde emeğin başkentinde size sözüm Cumhurbaşkanı seçildiğimde 48 saat OHAL’i kaldıracağız. Size şunun sözünü veriyorum. Türkiye’yi barıştıracağız” dedi.

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Muharrem İnce Kocaeli mitinginin tüm ayrıntıları için tıklayınız...