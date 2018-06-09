İnce'den ince mesaj: Camileri temizlik için yıkıyoruz!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kocaeli mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP camileri yıkıyor" sözlerine iğneliyici bir cevap verdi. İnce, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan gelmiş ben ilkokula giderken CHP’nin tek parti yönetimi vardı. 75 kişilik sınıflar okudum diyor. Tek partili hayat 1950’de bitti. Erdoğan 1954 doğumlu. 1961 yılında okula başlasa. Doğmadan 4 sene önce ilkokula giden bir evliyadır kendisi. Daha da ileriye gidiyor CHP camileri yıkıyor. dedi ben CHP’li belediyelere bayram öncesi camileri yıkıyor musunuz dedim. Evet bayram temizliği için yıkıyoruz dedi” ifadelerinde bulundu.

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Muharrem İnce Kocaeli mitinginin tüm ayrıntıları için tıklayınız...