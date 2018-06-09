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İnce: Ne dediğini bilmeyen bir Cumhurbaşkanı var!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kocaeli mitinginde konuştu.

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Kocaeli mitinginde konuştu. İnce, konuşmasının bir bölümünde “Sanayicinin iki temel sorunu vardır. Birincisi artan faizler ikincisi döviz kurlardır. Neden döviz kuru arttır. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kamu dengesini bozdu. Güven ortamını bozdu. Yabancılar güvenmiyor ama yerli yatırımcılarda güvenmiyor. Türkiye’de sanayi üretiminde katma değer üretemiyoruz. Şuan katma değer %3.5 seviyelerinde %15 olmazsa gelişemeyiz. %15 seviye çıkmalıyız. Halkbank yandaşlara kredi veren kurum olmayacak KOBİ’lere kredi verecek. Kalkınma Bankası, Türkiye’de girişimleri destekleyecek. Ziraat Bankası tarımda faaliyet gösterenlere kredi verecek. Erdoğan diyor ki dolar lobisi var. Faiz lobisi var diyor. Ruble ne oldu? Putin’le aran iyi. Ruble neden bu kadar arttı? Şunu bilmelisiniz ki Türkiye bir karanlığa doğru giriyor. Ama bu karanlığa doğru giderken meydanlarda ne söylediğini bilmeyen bir cumhurbaşkanı var” ifadelerini kullandı.

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Bugün 16:54 TSİ - Siyaset

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