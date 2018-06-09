Bakıma alınan tır alev alev yandı

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Taşocakları mevkiinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bakım için şantiyede bulunan tamirhaneye çekilen 34 ZD 3576 plakalı tırın motor kısmından alevler yükseldi. Büyüyen alevleri söndürmek isteyen işçiler, çabalarında başarısız olunca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateş topuna dönen tırı yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.