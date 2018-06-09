Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Taşocakları mevkiinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bakım için şantiyede bulunan tamirhaneye çekilen 34 ZD 3576 plakalı tırın motor kısmından alevler yükseldi. Büyüyen alevleri söndürmek isteyen işçiler, çabalarında başarısız olunca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateş topuna dönen tırı yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Bugün 17:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:08 TSİ )
Bakıma alınan tır alev alev yandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bakım yapmak için şantiyenin tamirhanesine çekilen tır alev alev yandı. Aracın yanma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz