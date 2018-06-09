Sekapark-Plaj yolu Tramvay Hattı’nda ilk raylar konuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akçaray tramvay hattına ilave olarak projelendirdiği Sekapark-Plajyolu hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan Akçaray, Sekapark-Plajyolu hattının ilk rayları bugün düzenlenen törenle döşenerek, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu tarafından sembolik olarak kaynak yapıldı. Sekapark- Plajyolu hattında ilk raylara sembolik olarak kaynak yapan başkan Karaosmanoğlu; Akçaray tramvay hattını plaj yoluna kadar uzatacak çalışmaları başlattık. Kocaeli’mizin her köşesine raylı sistemi götürmeyi hedefliyoruz. Türkiye artık bu tür projeleri yapabilecek güçtedir” ifadelerini kullandı.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray tramvay hattına ilave olarak projelendirilen Sekapark-Plaj Yolu hattının ilk rayları düzenlenen törenle döşendi. Sekapark Bilim Merkezi önünde gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra AK Parti Milletvekili Zeki Aygün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, müteahhit firmanın yetkilileri, çalışanlar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

“RAYLI SİSTEMİ İLÇELERE GÖTÜRECEĞİZ”

Gerçekleştirilen törenle hattın ilk raylarına sembolik olarak kaynak yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu; “Kocaeli’nde ulaşımda yeni bir dönem başlattık. Raylı sistem dönemi. Kocaeli her geçen yıl büyüyor. En yoğun bölgelerimizden olan İzmit ve Gebze hattında çalışmalar yapıyoruz. Şuanda Akçaray tramvay hattımızla büyük ölçüde İzmit’imizi rahatlattık ve halkımızın çok büyük bir ilgisini gördük. Şimdi bu çalışmalarımızı Plajyoluna doğru 4,5 km daha uzatıyoruz. Zamanla Kuruçeşme’ye de geçiş yapacağız. İleride şehir hastanesi bölgesi, Alikahya bölgesine, stadyuma doğru hattımızı uzatacağız. Merkez bölgelerden kenar bölgelere doğru lastik tekerlekli araçlardan raylı sisteme doğru geçiş yapacağız. Daha ilerleyen zamanlarda raylı sistemi ilçelere doğru götürmeyi de planlıyoruz” dedi.

GEBZE METROSU 4,5 YILDA BİTECEK

Yapılan çalışmaların yeterli olmayacağının altını çizen Başkan Karaosmanoğlu; “Bu çalışmalar uzun vadede yeterli gelmeyecek. Bu yüzden biz de metro sistemiyle devam edeceğiz. Gebze’de ihalemizi yaptık müteahhidimizi belirledik. hemen bayram sonrasında ilk kazmamızı vuracağız. Yerin altında istasyonları tünelleri yapmaya başlayacağız. Gebze’deki metro hattımızı; 32 km’lik tünel ve 16 istasyonu, 4,5 yılda bitirerek, 2023 öncesi halkımızın hizmetine sunmayız hedefliyoruz. Gebze metrosu, 2 buçuk milyarı aşan büyük bir yatırım olacak” ifadelerini kullanıdı.

İZMİT BÖLGESİNE DE METRO HEDEFLİYORUZ

Gebze’deki metro çalışmalarından sonra Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe bölgesinde de Metro planlama ve proje çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu; “Körfez ilçemizin güneyinden başlayacak olan projemiz, Derince’nin ve İzmitin en yoğun bölgelerinden geçecek ve Kartepe istikametine doğru ilerleyeceğiz. Gebze bölgesinden sonra İzmit bölgesine de metro sistemimizi getirdiğimizde trafikte büyük bir rahatlama olacak. Kocaeli’mizin her köşesini zamanla raylı sistemle tanıştıracağız. Tekerlekli ulaşım araçları da mağdur edilmeyecek. Raylı sistem olmayan bölgelerde, raylı sisteme entegre edilerek yolcu taşımaya devam edecekler. Türkiye artık bu tür projeleri gerçekleştirecek güçtedir. Kocaeli’mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

540 GÜNE BİTECEK

İki kısım halinde yapılacak olan Sekapark – Plajyolu hattı projesinde 4 istasyon bulunacak. Çalışmalar kapsamında eski olan menfez ve köprüler yıkılarak yenileri inşa ediliyor. Bin 600 metrelik Seka Devlet Hastanesi – Okullar Bölgesinden oluşan birinci kısım, 300 günde yapılarak, özellikle öğrenim gören öğrencilerin hizmetine sunulacak. Projenin devamındaki 600 metrelik ikinci kısım 240 günde tamamlanacak. Projenin tamamı 540 günde bitirilecek.

20 KİLOMETRE TRAMVAY HATTI

Günlük kullanımda vatandaşların sıkça tercih ettikleri Akçaray Tramvay hattına 4 yeni istasyon yapılacak. 2.2 km uzunluğundaki hatta istasyonlar Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Okullar Bölgesi ve Plajyolu mevkilerinde bulunacak. Gidiş-dönüş 15 km’lik mevcut tramvay hattına 5 km’lik tramvay hattının eklenmesiyle Kocaeli’ndeki tramvay hattı uzunluğu 20 km’ye çıkartılmış olacak.

BÜYÜKŞEHİR YERLİ ÜRETİME DESTEK VERİYOR

Büyükşehir Belediyesi mevcut tramvay hattında çalışan 12 aracın yanı sıra yeni Tramvay hattı projesi için 6 yeni tramvay aracı daha hizmete girecek. İlgili bakanlığın genelgesi gereği alınan tramvay araçlarının en az yüzde 51’i yerli üretimle üretilen araçlardan oluşacak. 12 tramvay aracına ilave olarak 6 yeni tramvay aracının eklenmesiyle toplam tramvay aracı sayısı 18’e yükselecek.