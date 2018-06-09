Kaza, 4 Temmuz Mahallesi Kız Meslek ışıklı kavşak D-130 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalova istikametine giden E.C.K. (31) yönetimindeki 41 K 2840 plakalı kamyonet, İzmit istikametine dönmeye çalışan İ.E. (42) yönetimindeki 41 K 6830 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İ. E. yaralandı. E.’ye olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ. E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Yalova istikameti bir süre kontrollü yapılırken araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Karamürsel’de kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Karamürsel ilçesinde bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz