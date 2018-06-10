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Batı Trakya Türkeri’nden iftar

Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesi geleneksel hale getirdiği iftar programını MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

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Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şubesi geleneksel hale getirdiği iftar programını MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde yoğun bir katılım gerçekleştirdi. Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği dernek başkanı Lütfü Bodur’un ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına göçmen dernekleri temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, eski belediye başkanları ve eski meclis üyeleri de katılım sağladı.

RAMAZAN AYININ BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU

İftar programında kısa bir konuşma yapan Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfü Bodur, “Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu hep birlikte yaşıyoruz. Buraya katılım göstererek bizlere bu ruhu yaşatan üyelerimize teşekkür ederken yarın akşam kavuşacağımız Kadir Gecemizin mübarek olmasını diler önümüzdeki hafta ulaşacağımız Ramazan Bayramınızı tebrik ederim” diyerek sözlerine son verdi.

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Bugün 09:31 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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